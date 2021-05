C'est un spin-off de la saga de la gare de Mons qui se prépare. Et c'est Ecolo qui en a commandé la production. En effet, les Verts ont fait approuver mardi en Commission de la Mobilité du Parlement fédéral une proposition de résolution demandant à la Cour des Comptes d'enquêter sur ce fameux chantier qui a déjà fait couler beaucoup d'encre.

Pour un bref "recap" des précédentes saisons, c'est en 2004 que la SNCB décidait de remplacer l'ancienne gare de Mons par une passerelle qui ferait la jonction entre la ville historique et le nouveau quartier des Grands Prés. La nouvelle infrastructure devait être inaugurée en 2015. Depuis, l'échéance a été reportée à 2023. Surtout, le budget initial estimé à 37 millions d'euros est passé à 324 millions d'euros. Et comme l'a révélé un reportage de la RTBF en décembre, cette explosion des coûts n'a même pas fait l'objet d'une modification du cahier des charges.

De quoi soulever des questions chez les Verts. Certes, l'enveloppe globale comprend des apports du TEC pour l'aspect intermodal de la future gare et de la Ville de Mons pour l'aménagement des places à l'avant et à l'arrière du site. Indexation, faillites d'entrepreneurs et même crise sanitaire ont également alourdi la facture. Reste qu'entre le point de départ et l'arrivée, il y a un gouffre financier sur lequel Ecolo voudrait faire la lumière.

La résolution demande ainsi à la Cour des Comptes de "vérifier les estimations budgétaires et les délais initiaux et la manière dont ceux-ci ont été élaborés et suivis." Si des différences importantes entre l'estimation et les offres sont constatées, il faudra "identifier les facteurs de distorsion du marché et les lacunes de l'estimation qui en seraient responsables." La résolution demande également d'examiner la mise en œuvre des marchés publics à chaque étape du projet ou encore les raisons pour lesquelles les budgets initiaux ont été insuffisants et comment ils ont graduellement augmenté.

Pour le député Nicolas Parent qui a déposé la proposition de résolution, il est important de tirer les leçons de ce dossier. D'autant plus que le cas montois n'est manifestement pas isolé. "Il y a eu récemment un rapport intéressant de la Cour des Comptes sur la gare de Gand Saint-Pierre. Là aussi, il y avait des écarts importants entre les estimations de départ et les budgets finaux", relève le député Ecolo. "C'est vrai qu'il y a déjà eu de nombreux débats parlementaires sur la gare de Mons. Mais des questions restaient en suspens sur différentes étapes du dossier. Avant de tirer toute conclusion, il nous semblait opportun de pouvoir confier à un organisme neutre et non politique l'examen de ce dossier."

Pour Nicolas Parent, le but n'est pas de faire un procès, mais de pouvoir mieux éclairer les décideurs, qu'ils soient politiques ou à la tête de la SNCB et d'Infrabel, sur les problèmes structurels en matière d'estimations de marchés. "Ces entreprises ont des dotations publiques importantes. Les chiffres qui sont présentés dans les budgets doivent être les chiffres qui sont repris dans les comptes. D'autant plus que la SNCB et Infrabel sont confrontés à une série d'enjeux très importants comme l'accessibilité des gares, les connexions entre le train et vélo ou encore le développement des services dans les petites et moyennes gares. Or, les deniers publics ne vont pas se multiplier à l'infini. Chaque euro investi doit l'être correctement. Et pour avoir une vue correcte sur l'investissement global, nous devons voir s'il est possible d'améliorer les processus de décision au sein d'Infrabel et de la SNCB."

Ecolo mise donc sur les enseignements que pourrait apporter l'examen de la Cour des Comptes. La proposition de résolution a été approuvée à l'unanimité au sein de la Commission Mobilité. Son vote en séance plénière de la Chambre devrait donc être une formalité dans les prochains jours. La Cour des Comptes prendra ensuite le relais pour écrire le prochain chapitre de cette saga montoise.