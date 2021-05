Depuis ce dimanche et jusqu'au 1er août, la grande halle des Anciens Abattoirs de Mons accueille une exposition totalement inédite consacrée à la création textile belge. 30 artistes y sont représentés à travers une soixantaine de pièces allant de productions spécifiques à des œuvres récentes et anciennes.

C'est la première fois qu'une exposition d'envergure se consacre exclusivement à la création textile belge. L'événement a été initié par BeCraft. Il est organisé en collaboration avec les Drapiers, Centre d'art contemporain et de textile de Liège, et avec le soutien de la Ville de Mons.

"La Belgique a toujours été un point de référence en matière de textile. Nombreux sont les créateurs et artistes belges reconnus mondialement pour leur savoir-faire et leur créativité dans cette matière. Aujourd’hui, le textile a clairement acquis sa place dans le champ des arts plastiques contemporains. La Ville de Mons est donc très fière de mettre à l’honneur cette discipline en lui consacrant une exposition d’envergure", explique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons.

L'échevine de la Culture se réjouit tout autant d'accueillir et de soutenir l'événement. "Cette exposition inédite dans le champ des arts plastiques aura le mérite de mettre à l’honneur des artistes belges autour du textile. C’est une opportunité qui leur est offerte de dévoiler leurs multiples richesses et cela se passe à Mons ! Je me réjouis toujours quand notre Ville peut apporter son soutien à la promotion du potentiel créatif inépuisable de nos talents", conclut ainsi l'échevine Catherine Houdart.