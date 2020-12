Le 10 octobre 2021 est probablement déjà marqué d’une croix dans l’agenda de tous les sportifs. C’est en effet à cette date qu’aura finalement lieu la troisième édition du semi-marathon de Mons. Cette dernière aurait dû avoir lieu en mars dernier mais le coronavirus, participant que personne n’attendait, s’était invité sur la ligne de départ, contraignant l’organisation à reporter l’événement.

"Ces derniers mois ont été pénibles pour nous tous sans exception. Cette crise sans précédent a totalement chamboulé nos vies et nos habitudes. Nous espérons vous mettre un peu de baume au cœur en vous proposant cette nouvelle date. Le Semi-Marathon de Mons aura lieu le Dimanche 10 octobre 2021", annonce l’organisation.

"Une date qui va nous permettre de nous projeter un peu plus dans cette nouvelle année 2021." Les inscriptions de 2020 resteront valables pour 2021 sans que les participants n’aient à remplir la moindre formalité. La réouverture des inscriptions se fera quant à elle au printemps prochain. Pour cette troisième édition, l’organisation espère accueillir quelque 4000 participants et récolter un montant de 30 000 euros, à reverser au Télévie pour aider la recherche contre le cancer.

Lorsque la décision de reporter l’événement avait été prise en juillet dernier, près de 2200 personnes étaient déjà inscrites. Dans un premier temps, le comité avait espéré pouvoir organiser la course à l’automne, entre la fin du mois de septembre et le mois d’octobre dernier. Mais les chiffres de contamination avaient finalement eu raison des derniers espoirs du comité, qui n’avait pas souhaité prendre le risque de mettre la santé des coureurs, spectateurs, bénévoles et partenaires en péril.

Une sage décision qui s’ouvre désormais sur de nouvelles perspectives, même si, pour les coureurs, la date du 10 octobre 2021 peut encore sembler bien lointaine.