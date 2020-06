Le site a longtemps été un ancien dépôt pétrolier.

Ces dernières années, la SPAQuE (société publique d'aide à la qualité de l'environnement) a multiplié les chantiers d’assainissement dans la région de Mons-Borinage. Elle poursuit naturellement sur sa lancée en débutant l’assainissement des sols du site des Grands Prés, à Mons. Implanté le long de l’avenue des Bassins, en bordure de l’ancien canal Mons-Condé, ce site de 1,6 hectare sera reconverti en parc public assurant la liaison entre la gare de Mons et la zone d’activité économique voisine des Grands Prés.

Le chantier est mené dans le cadre de la programmation Feder 2014-2020. "Le site est en plus situé à seulement un kilomètre à l’ouest de la Grand-Place. Il présente un intérêt certain pour la ville, qui souhaite y aménager un parc public", explique-t-on du côté de la SPAQuE. "Une zone dite "plage" sera créée le long de la Haine et sera équipée de jeux pour enfants et modules de sport." Un projet qui devrait évidemment en ravir plus d’uns dans la Cité du Doudou.

"Un bassin d’eau de faible profondeur, c’est-à-dire de maximum un mètre, sera construit au sud-ouest du site. Une voie pour mobilité douce, piétons et cyclistes, traversera le site d’ouest en est, le long de l’avenue des Bassins." le projet se veut donc complet mais pour être mené à bien, un important travail de dépollution du site est nécessaire. En effet, le passé industriel du site des Grands Prés a laissé des traces.

Les lieux ont accueilli un dépôt pétrolier entre 1924 et 1976 (au sud) et une cour aux marchandises de 1850 à 1970 (au nord). "Le site présente une contamination des sols et des eaux souterraines aux métaux lourds, hydrocarbures aromatiques monocyliques (HAM) et polycycliques (HAP) et hydrocarbures pétroliers", détaille la société. Cette dernière devra procéder à l’excavation et à l’évacaution en centres agréés des terres contaminées. Les eaux souterraines, investiguées en janvier 2018, seront également pompées et traitées.

Enfin, les zones excavées seront remblayées au moyen de terres saines, puis recouvertes de terres végétales.