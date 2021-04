Le patrimoine historique et architectural montois va bénéficier d'une subvention de 1,25 million d'euros par la Wallonie afin de mener à bien les travaux de restauration de la façade de la maison communale, située sur la Grand-Place de Mons. L'édifice date du XVe siècle. Les instances montoises ont indiqué jeudi dans un communiqué que la subvention wallonne complétera une série de travaux déjà programmés grâce aux Fonds européens et destinés à rénover les toitures, isoler les greniers et restaurer les menuiseries de l'édifice historique, notamment au niveau du remplacement des châssis, des portes, des panneaux au sol permettant d'accéder aux caves.

Les travaux débuteront le 19 avril 2021 et devraient se terminer à la fin juin 2023. Ils seront réalisés par le même entrepreneur qui s'est engagé à travailler avec les artisans choisis par la ville de Mons lors d'un appel d'offre. "Le rapide feu vert de la Région wallonne pour l'octroi du subside permet de faire d'une pierre deux coups avec les travaux subsidiés par le FEDER", ont indiqué les instances de la ville. "Les échafaudages financés par les fonds européens pourront ainsi servir à entreprendre la rénovation des façades financée par la Région wallonne, ce qui permet une diminution des coûts et du temps alloué aux travaux."

Le chantier global durera deux ans et demi et comprendra quatre phases, soit l'installation du chantier, la rénovation des toitures et l'isolation des greniers, le travail des menuiseries, la restauration des façades. Les bâtiments en travaux resteront libres d'accès au public. Des bâches, qui représenteront l'Hôtel de Ville, la Toison d'Or et l'ancienne chapelle Saint-Georges, seront placées au-dessus des échafaudages afin de les camoufler.