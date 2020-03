Le syndicat profite du festival et du contexte des Césars pour mener une action-surprise.

La FGBT a manifesté ce lundi après-midi devant l'auditorium Abel Dubois juste avant la projection d'un film du Festival de Mons. "Les droits des femmes, c'est pas du cinéma" est le message qu'a voulu faire passer le syndicat avec une action surprise en faveur de l’égalité salariale, d’un salaire digne, pour plus de respect envers les travailleuses, envers les femmes.

"Nous avons rebondi sur l'actualité avec l'affaire Weinstein d'une part et la polémique des Césars d'autre part pour attirer l'attention sur la condition des femmes", explique Sandra Goret, secrétaire adjointe de la FGTB Mons-Borinage. "Ces affaires sont très médiatisées. Mais loin des paillettes, dans les maisons, les entreprises ou dans la rue, il y a aussi des femmes qui subissent des discriminations et des violences."

Pour la syndicaliste, les mentalités doivent encore évoluer, mais aussi les structures de la société. "Les portes doivent pouvoir être ouvertes à tous, qu'on soit un homme ou une femme", poursuit Sandra Goret. "Il est vrai qu'aujourd'hui, la précarisation du monde du travail rend difficile d'articuler son métier avec une vie de famille. Et c'est une situation encore plus compliquée pour les femmes bien souvent. C'est un combat à mener pour tous. À côté de ça, il y a encore des secteurs où les femmes sont largement majoritaires, comme les titres-services, et où les salaires sont tellement bas que beaucoup doivent faire des choix entre la nourriture et les soins de santé."

À l'occasion de cette action-surprise, la FGTB a rebaptisé l'auditorium Abel Dubois du nom de Charlotte Hauglustaine, syndicaliste féministe qui s'est battue pour l'égalité salariale.