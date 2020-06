La crise du coronavirus a tout de même perturbé les plans de la Fondation.

" Nous n'avons pas dû nous réinventer à cause de la crise. Nous n'avons pas vraiment de lieu, notre mission étant de sortir dans l'espace public, créer du lien avec les citoyens en mode collectif", a expliqué Caroline Kadziola, secrétaire générale de la fondation Mons 2025. " Nous avons organisé les premières réunions avec les citoyens en vidéo-conférence le 20 mai. Ce projet, qui veut créer du lien entre les gens, est une co-construction entre la fondation et les territoires montois et nous avons besoin d'un an pour le mettre sur les rails."

Des préludes au Grand Huit 2021 devaient toutefois être organisés sur quatre territoires montois. " Nous avons dû changer nos plans en raison de la crise sanitaire. L'idée de ces projets était de donner au public un avant-goût du Grand Huit."

Le "Dimanche Toqué", prévu au cours du premier week-end de septembre, a ainsi été annulé. " Nous n'avions aucune certitude au niveau de la crise quand nous avons dû prendre la décision. Ce projet concerne 3.000 personnes et des restaurateurs qui convergent dans les jardins du Beffroi. Il fallait annuler la 11e édition."

La structure urbaine "The Passenger" de l'artiste Arne Quinze, composée de milliers de planches et installée depuis 2014 à deux pas de la Grand-Place de Mons , devrait rester en place six mois de plus. " Le démontage devait se faire au début septembre, au terme des cinq ans de présence de l'œuvre à Mons . Il a été annulé dans le contexte de la crise et il devrait être reprogrammé au printemps 2021. L'œuvre, qui est la dernière en bois de Arne Quinze, ne pouvait partir sans un événement. Des vérifications doivent être faites car nous ne voulons prendre aucun risque au niveau de la sécurité."

"Grand Huit" est un projet de territoires organisé pour la première fois en 2013. Il consiste à organiser des événements dans les 19 communes montoises. La prochaine édition aura lieu en 2021.