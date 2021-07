Le Grand Huit devait marquer son grand retour ce week-end, mais tout ne s’est pas passé comme prévu. Pour rappel, l’événement voyage durant tout l’été dans les villages du Grand Mons et rassemble artistes locaux, passionnés de culture et autres acteurs du tissu associatif. Ce week-end, le coup d’envoi était donné à Nimy. Les activités ont déjà fait les frais d’une météo capricieuse samedi. Et dimanche, elles ont carrément été annulées.

Du côté de Mons en Mieux, cette annulation ne passe pas. La décision a été prise aux alentours de midi, lorsque le vent soufflait et que la pluie s’abattait sur le village. Mais le temps s’est rétabli par la suite et c’est même un beau soleil qui a pris le relais en cours d’après-midi. Aussi, pour Georges-Louis Bouchez, il aurait fallu attendre avant de tout annuler.