La Ville de Mons poursuit sa volonté de proposer une prise en charge qualitative des sans-abris en consacrant un budget de près de trois millions d’euros à la fusion des abris de nuit et de jour. Ce dernier sera intégralement rénové afin d’accueillir les deux services en son sein. L’abri de nuit actuel accueillera quant à lui d’autres services du CPAS de Mons.

En projet depuis près d’un an, les avantages d’une telle fusion sont multiples. "Cela représente avant tout une plus-value pour les usagers qui n’auront plus à passer d’un abri à un autre", confie Marie Meunier, Présidente du CPAS de Mons. "Les équipes qui y travaillent profiteront également de cette fusion pour avoir davantage de roulements entre les équipes. Nous pourrons également prétendre à des subsides, octroyés uniquement pour des abris d’accueil regroupant ceux de jour et de nuit."

Une fois mis en place, cet espace d’accueil permettra à la Ville de Mons et à son CPAS de poursuivre leur prise en charge personnalisée des sans-abris. "Entre 20 et 30 sans-abris bénéficient d’une prise en charge personnalisée, encadrée par le CPAS et la Ville de Mons", indique Nicolas Martin, bourgmestre de Mons. "Beaucoup de citoyens ne se rendent pas forcément compte de tout le travail mis en œuvre pour essayer d’accompagner au mieux les sans-abris et tenter de leur trouver un logement. Malheureusement, bon nombre d’entre eux souffrent également d’autres pathologies qui compliquent le processus de prise en charge."

Les sans-abris doivent également consentir à faire quelques efforts pour se réinsérer au mieux dans la société, nécessitant un encadrement qualitatif. "Lorsque l’on met un logement à disposition d’un sans-abris, il se doit de l’entretenir du mieux possible", poursuit Nicolas Martin. "Toute une série d’autres contraintes s’ajoutent également à ce devoir d’entretien. Il est donc plus que nécessaire de les encadrer lors de leur réinsertion. Le travail des équipes qui assurent cet encadrement est donc énorme et je tiens d’ailleurs à rendre hommage à leur travail qui n’est pas de tout repos et dont certains n’ont pas forcément conscience."

Cette fusion permettra à la Ville de Mons et au CPAS d’aller encore plus loin dans leur politique déjà très complète d’aide aux sans-abris et confirme la volonté du collège de prendre en compte l'ensemble de ses citoyens.