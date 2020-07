Le ministre du budget et de la fonction publique de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB) était de passage ce mercredi matin à Mons pour annoncer une importante nouvelle. Le gouvernement a en effet décidé de se doter d’un nouvel outil : un grand bâtiment de 8 500 m² qui centralisera différents services de la FWB.

"Actuellement, cinq implantations différentes, dont certaines deviennent vétustes, sont présentes dans le centre de Mons", explique le ministre Frédéric Daerden (PS). "L’objectif sera de toutes les regrouper sur ce nouveau site où 270 agents de la FWB travailleront ensemble."

Coût de l’opération : plus de 30 millions d’euros. "C’est un investissement important. Mais sur le long terme, il permettra de réaliser des gains. Notamment en termes énergétiques ou en termes de maintenance parce que nous ne sommes pas propriétaires de tous les bâtiments actuels. De plus, le nouveau site qui est situé à côté de la gare permettra une meilleure accessibilité pour les travailleurs et pour les usagers."

La construction sera menée par le promoteur immobilier Atenor dans le cadre du vaste projet Au Fil des Grands Près. Comme son nom l’indique, le bâtiment verra donc le jour au site des Grands Près, sur le terrain situé juste en face de l’entrée du Lotto Mons Expo et derrière le centre commercial des Grands Près.

"Nous faisons une exception à la règle dans le cadre de la politique d’aménagement du territoire qui prévoit de créer ce genre de projet dans le centre-ville", commente le bourgmestre Nicolas Martin (PS). "Nous avons accepté de déroger à cette règle parce que le bâtiment servira d’écran sonore entre le futur parc Atenor de 400 logements et le Lotto Mons Expo qui abrite parfois des activités bruyantes."

Si tout va bien, ce nouveau pôle administratif devrait être opérationnel pour la fin 2022. C’est en tout cas l’objectif avoué du ministre.