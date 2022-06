Depuis 2016, l'Etoile du Hainaut revit sous la forme d'un rallye en allure libre, qui rassemble autos et motos de plus 30 ans.

La sixième édition de Revival de l’étoile du Hainaut se déroulera entre 7h et 18h le dimanche 26 juin sur la Grand-place de Mons. Au programme, trois boucles partant de la Grand-place de Mons sont proposées aux participants. Les plus endurants, environ 300 km, seront récompensés par une médaille d’or. “Les automobiles les plus anciennes peuvent dater de l’entre-deux-guerres”, explique le Royal Mons auto moto club, l’organisation officielle de la course.

En fonction de leur âge, les véhicules seront classés parmi différentes catégories et comme à l’époque, un classement inter équipes mettra en valeur la solidarité entre pilotes. Le Trophée Maurice Piplart, en hommage à son fondateur, récompensera la meilleure équipe auto et la meilleure équipe moto. Les prix sont remis à l’hôtel de ville à 18h30.

“Organisée de 1946 à 1952, l’Etoile du Hainaut était une course de régularité sur route au départ de la Grand-place de Mons”, explique l’organisation de la course. “Les meilleurs spécialistes de l’époque figurent au palmarès de cette difficile épreuve d’endurance”. Le spectacle est ouvert au public et est gratuit. Quant aux participants, ces derniers peuvent s’inscrire sur le site internet du “Royal Mons auto moto club”.

Le Royal Mons Auto Moto club, fondé en 1938, est connu pour l'organisation de divers événements automobiles et/ou historiques, tout au long de l'année. Citons par exemple les épreuves d'endurance moto et de trial moto de renommée internationale, ou encore le non moins connu Tanks in Town.