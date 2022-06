El Biète est morte mais pas les Montois ! Ils sont en effet encore nombreux à déambuler sur la Grand-Place et dans les rues avoisinantes de Mons. Parmi eux, on retrouve également le groupe des Brindin’s venu fêter comme il se doit ce lundi de Ducasse, accompagnés de leur orchestre. Après avoir commencé leur périple au café des Brasseurs, ils remonteront vers la Grand-Place en faisant quelques escales dans des bars partenaires.

Ce groupe de passionnés de la Ducasse de Mons se devait de continuer à profiter de la Ducasse jusqu’au bout. "Tout tourne autour d’une transmission de valeur d’anciens qui nous ont formés", indique Maxime Liberda, membre des Brindin’s. "L’objectif de cette sortie est de prendre du plaisir et faire Ducasse à fond tout en rigolant. Nous allons évidemment boire quelques pintes sur la route mais dans un esprit familial et convivial dans le respect des valeurs de la Ducasse de Mons."

Né autour de la famille Poizot, ce groupement de férus de la Ducasse de Mons continue de prendre de l’ampleur au fil des années. "C’est la première fois que nous formons un si grand groupe et que nous prenons le départ d’un café situé en extérieur de la ville", confie Dominique Poizot, membre et ancien des Brindin’s. "Tout a commencé il y a une bonne quinzaine d’année avec Dominique lorsque les hommes, de la famille Poizot principalement, et les amis se retrouvaient en même temps que les femmes qui faisaient la braderie pour finalement se retrouver autour d’un verre", ajoute Maxime. "De fil en aiguille c’est devenu une sortie traditionnelle du lundi avec pour objectif de faire la tournée des cafés."

Leurs sponsors ont permis aux Brindin's d’être accompagnés d’un orchestre qui les accompagne tout au long de leur route. Leur périple a commencé au café des Brasseurs. Ils se sont ensuite dirigés vers les Arcades, le Bureau, la Main Bleue, les Chartriers, l’Arquebuse, l’Atelier, la Mer et la Maison des Brasseurs. "Nous n’oublions pas non plus nos autres sponsors des Quatre Saisons, Didier Construct et Marvin Legrand ainsi que la Fabrique des Grands-Près. Nous organiserons surement un repas là-bas", concluent Dominique et Maxime.