Le sable de l'arène du Lumeçon n'aura pas retrouvé ses quartiers sur la Grand-Place de Mons cette année. Mais les jardins éphémères, eux, ont bien retrouvé le chemin du cœur de la Cité du Doudou pour une deuxième édition.

Depuis mercredi en effet, il flotte un parfum d'été sur la Grand-Place. Grâce au talent du service des plantations de la Ville de Mons et du service espaces verts de la Province du Hainaut, sentiers boisés, parterres de fleurs et autres œuvres d'horticulture illuminent la place pour le plus grand plaisir des Montois en manque d'exotisme.

"C'est franchement agréable", témoigne cette maman qui promène avec sa fille en attendant un rendez-vous chez le coiffeur. "Nous avions un peu de temps à tuer et nous avons poussé une pointe sur la Grand-Place pour découvrir les jardins. C'est bien aménagé, ça amène de la couleur et de la fraicheur dans la ville. Et on en a bien besoin en ce moment". "J'adore", confirme le petit bout qui court entre les allées verdoyantes.

Pour les touristes de passage dans la Cité du Doudou, les jardins éphémères sont une attraction incontournable. Ils étaient nombreux, ce samedi, à immortaliser leur visite du bout de leur appareil photo, au milieu de la jungle urbaine. "Habituellement, nous partons en Espagne durant l'été. Mais cette année, à cause du coronavirus, nous sommes restés en Belgique", confie une famille de Flamands. "Nous en profitons pour découvrir des villes que nous n'avions jamais visitées. Mons est très jolie."

C'est tout l'objectif du programme Destination Mons qui propose diverses activités comme les jardins éphémères durant l'été: attirer les visiteurs et égayer le quotidien de ceux qui ne partent pas en vacances. Touristes et Montois pourront ainsi profiter des jardins de la Grand-Place jusqu'au 24 août.