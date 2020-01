Les agents de plusieurs établissements pénitentiaires wallons poursuivent le mouvement de grève contre les modalités pratiques du service minimum. Les prisons de Saint-Hubert, Jamioulx et Andenne sont notamment touchées par des actions. Là-bas, le mouvement est "très bien suivi", selon la CGSP. Mais c'est moins le cas à la prison de Mons.

Sur la trentaine d'agents pénitentiaires attendus ce vendredi matin à la prison, une vingtaine d'entre eux ont répondu présents pour prendre leur service. Seuls onze agents ont donc souhaité suivre le mouvement de grève. "Jeudi soir, nous avons organisé une assemblée entre nous", explique Eric Domaniecki, délégué principal CGSP. "Nous avons bien précisé que les agents qui souhaitaient se mettre en grève étaient couverts jusqu'à mercredi soir. Mais le résultat a tout de même été mitigé."

La majorité des agents montois a donc pris la décision d'encore patienter le temps du week-end. "Lundi, nous avons une réunion avec le comité technique de la CGSP à Bruxelles. Nous recevrons à ce moment-là beaucoup plus d'informations sur la suite des événements. Nous ne voulons en effet pas en rester là. Durant le mois de février, nous allons mener des actions sporadiques et spontanées pour montrer notre mécontentement.. Les agents gardent donc leurs cartouches pour les prochaines actions."

Ailleurs dans le pays, le personnel des établissements pénitentiaires mène de nombreuses actions. Jeudi, le mouvement de grève s'est répandu au sein des prisons de Louvain, Saint-Gilles, Bruges, Jamioulx, Ypres et Anvers entre autres. Et ce vendredi matin, la direction générale des Etablissements pénitentiaires indique qu'environ la moitié du personnel des établissements de Beveren, Termonde et Audenarde était en grève. Les prisons de Louvain (seulement 35% du personnel est actif), Saint-Gilles (38%) et Turnhout (30%) sont encore plus touchées par le mouvement. A Gand, seuls 13% du personnel a pris son poste.

Les syndicats dénoncent "l'imposition sans négociations", par le ministre de la Justice Koen Geens, d'un service minimum au sein des établissements pénitentiaires. "Le ministre ne veut pas concerter, son but est d'imposer un pourcentage obligatoire d'agents sur le terrain et les modalités pratiques du service minimum ne l'intéressent pas", déplore Claudine Coupienne, secrétaire permanente CSC. "Nous réclamons une étude de la situation poste par poste, dans tous les établissements, pour l'organisation concrète du travail, la sécurité des agents et le maintien du droit de grève."

Aucune nouvelle réunion n'est pour le moment prévue entre le ministre et les organisations syndicales.