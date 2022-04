Depuis le début de la guerre en Ukraine, bien des cœurs saignent dans le département de langue russe de la Faculté de Traduction et d'Interprétation de l'UMons, qui ne reconnaissent plus leur Russie., explique Anne Godart, coordinatrice du département, qui regrette

Cela fait presque deux mois qu'elle et ses collègues répondent à des questions sur cette guerre fratricide qui, pour beaucoup, apparait comme le combat des gentils (ukrainiens) contre les méchants (russes), sur fond de menace nucléaire. "Les gens travaillent avec des clichés assez gros, et on ne peut pas vraiment leur donner tort. Mais comment améliorer l'analyse et quelles réponses donner de manière plus précises à certaines phrases que l'on lit dans la presse russe ou ukrainienne?"

C'est ce que le département va essayer de faire ce mercredi 27 avril, à l'auditoire Van Gogh, avenue du Champ de Mars. Anne Godart et deux de ses collègues spécialistes de la russophonie et de l'Europe de l'Est aborderont diverses questions. Comment deux peuples historiquement si proches se retrouvent-ils en guerre ? Quelle est la responsabilité des médias dans l’excitation du conflit ? Quel regard avoir sur l’évolution divergente de deux nations postsoviétiques ? Comment assurer une posture européenne “honnête” ? Quel avenir pour les relations UE-Russie ?

Les trois spécialistes chercheront à nuancer le regard que l'on a de ce conflit sans pour autant inverser les rôles. "Si on doit établir un degré de la responsabilité, la Russie vient clairement en numéro 1." Le pays, qui entend "dénazifier son voisin, est en plein fascisme totalitaire", déplore Anne Godart, qui cite en exemple "ce fameux Z, que l'on trouve jusque sur les gâteaux de Pâques, qui est en fait une svastika coupée en deux, ce qui est à vomir." Quant aux voix dissonantes qui mettent le doigt sur "le parallèle évident qu'il y a entre l'Allemagne des années 30 et la Russie d'aujourd'hui", elles sont tues ou quittent le pays pour leur sécurité.



Faire appel à l'Histoire



Pour expliquer le délire suprémaciste russe, il faut tant faire appel à l'Histoire qu'à la psychologie. "Il faut comprendre les notions d'humiliation d'une nation, on fonctionne beaucoup avec ça en Russie. Rendre l'orgueil perdu d'un empire effondré...ce genre de chose n'est pas du tout étranger au débat. Tout comme cette obsession de la Russie d'avoir une mission de gardienne des valeurs, ce qui remonte au XIXe."

D'autres facteurs ont contribué à dégrader le contexte. "Ce qui alimente beaucoup les choses, c'est le militarisme global dans lequel on vit. Les États-Unis ne sont pas des enfants de chœur et si on regarde les choses avec du recul, ils sont peut-être aussi en partie responsables de la dégradation de la situation. Je suis allée plusieurs fois en Ukraine et j'ai constaté une présence des Américains dans le soft power, qui ne se cachaient pas trop. Ça n'a rien arrangé à l’agressivité latente des Russes, qui n'attendaient que ça. Ca leur a donné un message que l'étape suivante, ce serait la présence des Américains sur le sol ukrainien, de manière officielle. C'est de là que vient leur sentiment de forteresse assiégée.de menace envers eux, qui n'existe pas, mais les Américains alimentent ce sentiment."

La posture européenne, pétrie de contradictions, pose également question. "On dépend de la Russie pour nos besoins en hydrocarbures, qu'on leur paie cher et vilain et d'autre part on met des sanctions. On ne fait pas la guerre, mais on envoie des armes. L'OTAN n'est pas là, mais il est là quand même..."

Néanmoins, pas question de tomber dans "des raisonnements un peu puants de certains intellos qui auraient tendance à conclure que finalement ce sont les Russes qui ont raison, que l'on encourage le déploiement d'une guerre en Europe et qu'il faut arrêter d'aider les Ukrainiens. On voudrait casser le cou à ces raisonnements qui nous semblent dangereux, non basé sur la réalité de l'Histoire. On voudrait se placer dans un temps un peu plus long pour essayer de comprendre pourquoi on en est là, et vers quoi on va. Que peut-on espérer pour l'avenir pour la Russie et l'Ukraine?"

Le département de langue russe existe depuis une soixantaine d'années à Mons. Outre la formation de traducteurs et d'interprètes qui ont intégré différentes institutions (ONU, OTAN...), il a développé une grande expertise du monde et des pays de l'ex-URSS. La rencontre sera également à suivre sur la chaîne YouTube du MUMONS.