Un véritable échec. Voilà comment l'on peut aisément qualifier l'initiative de ligne de bus express entre Athis (Honnelles) et la gare de Mons. A tel point que le TEC et le ministre wallon de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) ont annoncé ce mercredi la suppression pure et simple de cette ligne Wallonia Easy Line (WEL).

Lancée le 29 avril dernier 2019, en même temps que six autres lignes en Wallonie, ce parcours Athis-Mons est, avec celui qui relie Braine-l'Alleud à Wavre, le seul à être supprimé. L'usage de ces deux lignes est jugé trop faible et le coût du voyage par passager trop important.

Et pour cause, il suffisait d'observer le car en marche pour constater l'ampleur du problème. Chacun des trajets, ou presque, était totalement déserté des navetteurs. L'application de réservation en ligne affichait la grande majorité du temps "42 places disponibles". Et ce, à n'importe quel horaire de la semaine... en sachant qu'un total de 42 places étaient à disposition. Le conducteur roulait donc à vide, sans aucun passager, quasiment lors de chaque trajet.

L'objectif de cette ligne WEL était d'emmener des navetteurs chaque matin depuis Athis ou Dour vers Mons et de les reprendre en fin d’après-midi. Trois trajets étaient donc assurés en début de matinée depuis Athis et trois autres depuis la gare de Mons en fin d'après-midi. L'initiative visait donc principalement les automobilistes qui utilisent la voiture pour le trajet entre leur domicile et leur travail.

Équipes de Wi-fi ou de ports USB, les autocars proposaient un trajet relativement rapide (environ 35 minutes) au prix de 5 euros, avec un système d’abonnements (70 euros par mois ou 540 euros par an). Malheureusement, la sauce n'a jamais pris.