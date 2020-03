Les personnes âgées restent un public très à risque.

La situation est dramatique. Selon nos confrères de Sudpresse, depuis le début de la crise, pas moins de 12 décès ont été enregistré au sein de la maison des Pauvres Sœurs, structure privée installée à la rue Bertaimont à Mons. La maison de repos et de soin est donc particulièrement touchée, au même titre que d’autres structures de la région montoise, qui, pour rappel, reste l’une des plus touchée. On insistera cependant sur le fait que tous ces décès ne sont pas nécessairement liés à une contamination au covid-19.

Les personnes âgées restent malgré tout le public le plus à risque. Le nombre de décès constatés dans cette franche de la population n’est donc malheureusement pas vraiment surprenant. Toujours est-il que la situation reste particulièrement inquiétante et stressante pour les familles, et qu’endiguer l’épidémie au sein de ces espaces confinés doit rester une priorité.

Très rapidement, les visites avaient été suspendues et les homes et maisons de repos placés en confinement strict pour limiter les risques. Certaines structures sont malgré tout durement impactées. C’est par exemple aussi le cas du Roseau Vert de Marchipont. Dans la nuit de mercredi à jeudi dernier, l’un des résidents hospitalisés depuis une dizaine de jours était décédé.

Cinq autres résidents étaient toujours hospitalisés mais l’état de santé de deux d’entre eux devait leur permettre de quitter l’hôpital. En région montoise, deux homes sont gérés par le CPAS de Mons, la Bonne Maison de Bouzanton et la Résidence du Bois d’Havré. Aucun résident n’a à ce stade été testé positif au covid-19. Il reste donc à espérer que les précautions prises jusqu’ici suffisent à éviter le pire.