Sa fille a été diagnostiquée d'une angine alors qu'elle souffre en réalité d'une épilepsie atypique.

Depuis un mois, la vie d'Eline et celle de sa maman Liloo Denolf sont complètement chamboulées. La petite fille âgée de 3 ans et demi vient d'être diagnostiquée d'une épilepsie à pointes centro-temporales dite atypique. Concrètement, Eline perd l'équilibre toute seule et ne parvient plus à maintenir sa tête par moments. Médicalement, cela s'appelle une paralysie de Todd.

Pourtant, ce n'était visiblement pas l'avis du premier médecin qu'elle a consulté le 25 mars au CHU Ambroise Paré. "Il a simplement dit qu'elle avait une angine et qu'elle était fatiguée. Rien d'autre", peste la maman d'Eline, très remontée contre ce pédiatre. "Je lui ai pourtant expliqué les symptômes et dis que j'étais très inquiète. J'ai voulu lui montrer mes vidéos mais il a refusé. Il l'a examinée et fait un test avec une lampe flash avant de tirer son diagnostic. Mais rien de plus. Et il m'a dit que je n'aurais pas dû venir aux consultations d'urgence pour si peu."

A peine sortie du CHU et convaincue que le médecin se trompait, Liloo a emmené sa fille au CHR Saint-Joseph. Là-bas, la maman montre ses vidéos et Eline reçoit un examen neurologique plus complet qui s'est avéré anormal. "Le médecin a alors dit qu'il fallait l'hospitaliser directement pour faire plus d'examens : un scanner, des électroencéphalographies, etc. Ils m'ont ensuite conseillé de voir un autre médecin. Ce que j'ai fait à Bruxelles, à l'hôpital Reine Fabiola où elle a reçu d'autres examens, une IRM et vu aussi un généticien, un neuro-psychologue et une logopède. Finalement, ils ont pu diagnostiquer son épilepsie."

En parallèle, elle a entamé des démarches à l'encontre du CHU Ambroise Paré. D'abord en portant plainte dès le 27 mars. La jeune maman a alors eu affaire à une médiatrice avant de rencontrer le directeur médical de l'hôpital. C'était ce jeudi 25 avril. "C'est là que je suis littéralement tombée de ma chaise. Le médecin que j'ai consulté lui a complètement nié la vérité. Il a menti en disant que je n'étais pas si inquiète que cela et que je n'avais pas voulu montrer mes vidéos. Il a proposé que je ne paye pas ma consultation mais a dit que ça ne servait à rien que j'aille plus loin dans mes démarches car je serai perdante."

Liloo est sortie de cette entrevue plus déterminée que jamais à déposer une plainte auprès de l'Ordre des médecins. Ce qu'elle fera dans les prochains jours. "Je suis d'accord que l'erreur est humaine et je le conçois qu'il arrive de passer à côté d'un diagnostic. Mais c'est sa façon de réagir qui me met en rogne. Il a totalement nié les vrais faits et fait comme si tout s'était passé sans problème. J'ai entre-temps eu contact avec d'autres mamans qui m'ont dit avoir eu des problèmes similaires avec ce même médecin."

Contacté, le CHU ne souhaite pas s'étaler publiquement sur ce conflit. "La Direction du CHU Ambroise Paré a pris connaissance de la situation et est actuellement en procédure de médiation. Afin de la poursuivre dans le respect de la loi et du secret médical, aucune information complémentaire ne sera transmise afin de ne pas compromettre la procédure qui suit son cours."