C’est une belle reconnaissance pour Holy-wood, menuiserie solidaire située à Mons. Cette dernière vient en effet de décrocher le prix du développement durable de la province de Hainaut, décerné dans le cadre des prix Hainaut Horizons qui ont vocation à mettre en lumière les initiatives hainuyères exemplaires qui ont réussi l’intégration au quotidien des aspects sociaux, environnementaux, économiques et de participation citoyenne dans des projets viables.

L’objectif reste que ces initiatives concrètes puissent servir de modèle et s’étendre sur l’ensemble du territoire provincial, puis national. Pour le jury, constitué de personnalités du Hainaut indépendantes et issues des secteurs économique, social, environnemental et académique, désigner Holy-wood comme grand lauréat était une évidence. Il faut écrire que le travail réalisé par l’association d’artisans et de designers a de quoi impressionner.

"Nous sommes une association d’artisans regroupés autour d’une idée, qui est de pouvoir créer de la valeur, de pouvoir fabriquer du mobilier design à partir de bois récupéré local et des finitions uniquement naturelles", explique le coordinateur, Bertrand Merckx. L’association rassemble aujourd’hui une vingtaine de personnes, dont la plupart sont à l’origine du projet, qui s’articule autour de quatre piliers du développement durable.

La dimension environnementale est la première. 15 000 tonnes de bois usagé sont incinérées en cœur de Hainaut chaque année. Holy-wood propose une solution écologique, locale et durable pour donner une seconde vie à ce bois et le revaloriser, évitant au passage des émissions carbones inutiles.

Le tout en favorisant la dimension économique, puisque grâce au concept de partage d’outils de menuiserie qui ne seraient utiles que de temps en temps aux simples amateurs ainsi qu’aux formations fournies par Holy-wood, le citoyen lambda devient acteur principal de ses souhaits de menuiseries et de l’économie collaborative. Dans le même ordre d’idée, l’association s’ouvre à un large public et collabore avec des structures d’économie sociale et solidaire de la région.

La principale est Emmaüs Ghlin, qui gère le bois invendable en magasin et apporte une dynamique entrepreneuriale auprès des bénévoles. Holy-wood accueille par ailleurs des stagiaires issus de structures locales dans le cadre de formation. Enfin, la structure fonctionne sur un mode de gouvernance partagée. Chaque membre est donc associé aux décisions prises en son sein.