"Avant, il y avait de l’huile, maintenant il y aura des bières." Angelo observe avec philosophie la nouvelle vie de son ancien garage Saint-Christophe, sis Place du Marché aux Poissons, désormais devenu la Brasserie de Londres et qui, ce vendredi, a mis en perce les premiers fûts du premier brassin de Montoise made in Mons.

C’est en 2019 que l’idée de rapatrier La Montoise se concrétise. Massimo Falasca, co-créateur de la bière, nourrit depuis les débuts, en 2012, le rêve de brasser sa bière dans sa brasserie. "Mais quand on a vu les sommes astronomiques que cela impliquait, on a refermé le cahier et on a cherché ailleurs ce qu’il se fait."