L'an dernier, le Marché de Noël était annulé à Mons. Et les bulles familiales ne pouvaient accueillir qu'un "intrus" pour les fêtes de fin d'année. Mais les festivités s'annoncent différentes pour 2021. Des dizaines de milliers de personnes sont ainsi attendues dans la Cité du Doudou le mercredi 22 décembre pour la parade de Noël de RTL.

L'événement s'était invité pour la première fois à Mons en 2019 et avait rencontré un franc succès, rameutant quelque 80.000 spectateurs le long du parcours. La parade avait logiquement dû faire une croix sur l'année 2020. Mais la voilà qui prépare son grand retour cette année.

Tout reste conditionné à l'évolution des conditions sanitaires évidemment. Mais pour l'heure, l'arrivée du Père Noël est bien programmée. Il ne sera pas seul. Le train du Pôle Express, la Reine des Glaces, une vingtaine de chars et près de 180 comédiens sont annoncés.

"L’idée portée par la Ville est d’enfin pouvoir retrouver un moment de convivialité, familial et festif, et de profiter des fêtes de fin d’année. Cela permettra aux Montois de se retrouver et d’offrir de belles retombées pour l’Horeca. Je salue les équipes de notre administration communale, dont la qualité du travail en 2019 avait été saluée par RTL, ce qui les a aussi incités à retravailler avec nous", communique le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin.