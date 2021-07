Depuis sa création, la Petite Maison du Peuple a toujours mis un point d’honneur à s’en sortir seule, dans la mesure du possible. C’est donc sans subsides qu’elle propose une école des devoirs, des permanences juridiques ou encore une aide alimentaire aux familles les plus précarisés. Pour développer son nouveau projet, un soutien financier sera cependant indispensable. Et pour cause : il s’agit d’acheter une camionnette destinée, là encore, à venir aux personnes en difficultés.

Une vingtaine de milliers d’euros sont nécessaires pour concrétiser le projet. "J’ai fait appel à la Fondation Roi Baudouin et le dossier a été présélectionné par les membres du jury du Fonds Vinci", explique Jean-François Hubert, président de l’association. "Rien n’est fait, il faudra encore remplir de nombreux documents. La fondation viendra nous rendre visite le 3 août prochain. La décision ne devrait tomber qu’en octobre."