La situation financière de l'asbl est difficile, le président va donc multiplier les actions pour sensibiliser les gens à sa cause.

Un an. C’est le temps que se donne Jean-François Hubert, président de la Petite Maison du Peuple, pour faire le tour de la Belgique et présenter son association auprès d’entrepreneurs et de "bourgeois." Objectifs, exposer les missions menées quotidiennement par les bénévoles de l’association depuis sa création en 2015 et obtenir des soutiens divers, qu’ils soient financiers et matériels.

La situation de l’association est en effet difficile et les finances toujours sur le fil. "C’est financièrement compliqué mais je vais me battre afin que l’asbl continue à exister", insiste-t-il. "Nous n’avons jamais obtenu d’aide jusqu’ici. Tout ce que nous avons mis en place, nous ne le devons qu’à nous-mêmes. Mais à un moment donné, si l’on veut s’en sortir, il faut avoir du culot, se bouger et aller frapper aux bonnes portes."