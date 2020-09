Les habitués de la piscine de Cuesmes pourront enfin retrouver leur routine. Dès ce mercredi 16 septembre, le bassin communal rouvrira après une longue période de perturbations liées au contexte sanitaire. Les lieux étaient en effet fermés depuis le mois de mars et il n'avait pas été possible de rouvrir en juillet dernier en même temps que d'autres piscines de la région.

"Le bourgmestre Nicolas Martin et l’échevine des sports Mélanie Ouali tenaient tout particulièrement à prendre les mesures qui permettraient d’assurer à nouveau ce service public qui a manqué à beaucoup de Montois depuis plusieurs mois", explique la Ville de Mons. "Ainsi, les différents services concernés ont été mis à contribution afin de mettre au point un protocole de fonctionnement permettant aux nageurs de retrouver les joies du bassin, en toute sécurité."

"La piscine de Cuesmes en particulier a toujours connu un beau succès depuis son ouverture en 1976 puisqu’elle attire habituellement en moyenne plus de 40.000 personnes par an",commente Nicolas Martin. "Raison pour laquelle elle faisait partie des sites que nous souhaitions rouvrir le plus rapidement possible afin d’offrir la possibilité aux citoyens de se payer un peu de bon temps après les mois difficile de confinement que nous avons vécu."

Un tout nouveau portail est notamment mis en ligne afin de réserver facilement et rapidement sa plage horaire. Pour accéder à la piscine, il est en effet indispensable que le grand public réserve au préalable sa plage horaire (d’une heure). Il est aussi possible de réserver par téléphone directement auprès de l’établissement pendant les heures d’ouverture.

Afin que tout le monde puisse en profiter, un maximum d’une baignade d’une heure par nageur et par semaine sera autorisée. Ainsi, un peu plus de 350 nageurs différents pourront être accueillis chaque semaine. Notons que le nombre maximum de baigneurs en simultané est de 16, ce qui porte à 368 le nombre maximum de baigneurs par semaine. Entre chaque plage horaire, le personnel procédera à la désinfection des lieux.

Mais cette réouverture ne sera que de courte durée puisque d'importants travaux débuteront dès la mi-novembre. La piscine bénéficiera d’un important coup de neuf via une refonte complète de l’infrastructure dans le cadre du Plan Piscine 2020 de la Région wallonne. Les travaux permettront principalement de réduire la consommation énergétique, d’améliorer l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite et aux personnes atteintes de tous types de déficiences, de développer des aménagements favorisant l'apprentissage de la natation, d’optimiser l’accueil et l’attractivité des lieux (bassin, cabines…) ou encore de mettre en conformité les installations.

Pour l’échevine Mélanie Ouali, il était tout de même important "de rendre la piscine à ses utilisateurs avant sa cure de jouvence. Les travaux de rénovation que nous envisageons sont ambitieux et à la hauteur de l’importance du site et de la place qu’il a dans le cœur des Montois. Il est vrai que le bâtiment est vieillot et qu’il était temps d’intervenir. Via le plan piscine de la Région Wallonne, l’infrastructure va faire peau neuve et sera en mesure d’offrir aux baigneurs des conditions optimales pour pratiquer leurs activités et ce, avec tout le confort nécessaire."