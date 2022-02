La Belgique se passera peut-être un jour de l'e-commerce. En attendant, à Mons, les commerçants locaux peuvent compter sur une plateforme mise en place par la Ville l'an dernier. Les confinements successifs avaient poussé bon nombre de magasins qui n'avaient pas encore franchi le pas à se lancer sur la Toile. Mais la chose n'est pas toujours évidente lorsqu'on manque de temps, de moyens ou de familiarités avec les nouvelles technologies. L'an dernier, la Ville mettait donc en place la plateforme jachetemontois.be. Les commerçants de la Cité du Doudou peuvent s'y inscrire gratuitement et mettre en vente des articles.

Ils sont 105 à y avoir adhéré. Mais, si l'idée est bonne, le bilan semble plutôt mitigé. Pas mal de commerçants ne proposent en effet pas grand-chose sur cette plateforme qui n'a pas vraiment créé de buzz dans la Cité du Doudou. "Je me suis inscrite parce que c'était gratuit. L'idée est bonne, mais honnêtement, je n'ai pas beaucoup le temps de m'en occuper", confie une commerçante. "J'ai déjà ma propre boutique en ligne. Et de manière générale, l'e-commerce est pour moi une activité complémentaire. C'est surtout en boutique et dans les salons que je réalise le plus gros de mes ventes."

Cette autre vendeuse de prêt-à-porter propose bon nombre d'articles sur le site. Mais jusqu'à maintenant, elle n'a eu aucun retour. "Le souci, c'est que beaucoup de commerçants ne sont pas très actifs. Il faut régulièrement mettre des produits pour que la plateforme vive. J'avais ma propre boutique en ligne auparavant, mais j'ai arrêté, car ça demande du temps. J'ai accepté de m'inscrire sur la plateforme proposée par la Ville de Mons parce que c'était gratuit. Mais je n'y ai pas réalisé de ventes. Ça se passe surtout en magasin pour moi, Facebook étant un bon moyen de communication. Mais les clients viennent sur place."

Du côté de la Ville de Mons, pas de statistiques sur la plateforme, mais on confirme que le bilan est mitigé. "Après le premier confinement, nous avons été la première ville de Belgique à mettre en place des aides communales pour nos commerçants locaux. Dans le même esprit, nous avons proposé cette plateforme parce que nous avions constaté que la pandémie avait eu un impact considérable sur le commerce en ligne, mais ce n'est pas toujours évident de se lancer. C'est donc un service supplémentaire que nous avons proposé à nos commerçants à côté des autres aides que nous avons mises en place. Mais dans la pratique, bon nombre de commerçants avaient déjà leur propre boutique en ligne. Ou certains mènent une activité qui n'a pas vraiment besoin de l'e-commerce. Le bilan est donc mi-figue, mi-raisin."

Entre ceux qui volent déjà de leurs propres ailes et les autres qui ne cherchent pas à voler, la plateforme jachetemontois.be a manifestement du mal à trouver sa place. De là à souhaiter un nouveau "lockdown" pour qu'elle trouve grâce aux yeux des commerçants hésitants, il y a évidemment un pas que personne n'oserait franchir.