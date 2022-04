La police locale est-elle trop éloignée de la population ? C’est ce que le conseiller communal Guillaume Soupart (Mons en Mieux) affirmait hier dans nos colonnes , indiquant avoir été interpellé par des riverains qui déplorent de ne plus connaître leur agent de quartier. Et de suggérer que la police de Mons-Quévy renoue les liens avec la population, en organisant des réunions de quartier où les habitants pourront dialoguer avec leur agent de quartier.

Les instances de la zone de police de Mons-Quévy se sont quelque peu étonnées de cette sortie. Et pour cause : les questions liées a à la police de proximité seront au menu du prochain conseil de police, et notamment celles liées au déploiement des agents de quartier. “Un gros point proximité, détaillant toutes les actions que la zone de police veut mettre en place pour renforcer son action dans les quartiers, sera soumis au débat et aux conseillers de la zone de police, qui pourront poser toutes leurs questions lors de ce conseil de police”, nous explique-t-on du côté de la police montoise. Ce conseil est prévu le 28 avril.

Un autre chantier est en cours sur le terrain numérique, où l’on procède à une maintenance en profondeur du site internet, ce qui explique l’absence d’informations liées aux agents de quartier. “Nous sommes en train de supprimer tous les ‘liens morts’ et les informations obsolètes du site, ce qui explique que l’on arrive souvent sur des pages qui n’existent plus ou des accès refusés. Concernant les coordonnées et les photos des agents de quartier qui étaient auparavant disponibles, tout a été retiré car nos agents travaillaient en binôme avec un officier. Cela permettait de ne plus avoir qu’un seul référent par dossier et de permettre le traitement des requêtes si l’agent de quartier était absent. Mais c’était à double tranchant puisque le citoyen n’avait plus d’interlocuteur unique.”

Rendez-vous après le 28 avril donc pour découvrir comment la police de Mons-Quévy veut renforcer sa mission de proximité, après la création d’un commissariat mobile et le redéploiement de ses commissariats de quartier.