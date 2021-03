Le stagiaire, lourdement blessé, parvient tant bien que mal à s'éloigner de son agresseur. Il fuit en empruntant la rue du Bois Dormant. Malheureusement, cette petite allée est sans issue, le piégeant alors que l’auteur le poursuit. "La victime se cache mais son agresseur le cherche et finit par le retrouver", précise la police fédérale. 'Il se rue une nouvelle fois vers le jeune homme et tente à nouveau de lui porter des coups de marteau au visage." Face à cet acharnement inouï, le postier se défend comme il peut en mordant l’auteur à la main gauche pour se défaire de son étreinte. L'agent Bpost profite alors de ce moment pour retourner vers son véhicule et prendre la fuite.

Selon nos informations, la victime avait été conduite à l'hôpital, et est désormais hors de danger. Quant à l'auteur de l'agression, un portrait robot a pu être dressé grâce aux descriptions du jeune stagiaire. D'après la police, l’auteur est âgé de 25 à 30 ans. Il mesure environ 1m80 et est de corpulence mince. L'homme a les cheveux foncés et une barbe naissante. Au moment des faits, il portait un pantalon de training noir, une veste de sport et des tongs. Des caméras ont également réussi à capturer quelques moments des faits. Vous pouvez les retrouver dans l'avis de recherche publié par la police.

Si vous reconnaissez cet individu, ou si vous possédez des informations concernant l'agression, vous pouvez transmettre vos témoignages exclusivement via la ligne gratuite 0800/30 300 ou par mail à l'adresse avisderecherche@police.belgium.eu.