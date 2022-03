La guerre en Ukraine et le drame vécu par la population ne laisse personne indifférent. Ce mercredi, c'est au tour de la police de Mons-Quévy de participer à l'effort collectif pour soutenir les Ukrainiens qui subissent l'invasion russe. Dès demain et jusqu’au 30 mars, les membres du personnel de la Zone de Police Mons-Quévy pourront déposer au commissariat central des vivres et du matériel de première nécessité à destination de la collecte du CPAS de Mons venant en aide aux Ukrainiens. Le Département de la Logistique et des Finances prendra ensuite le relais pour le stockage ainsi que l’acheminement vers le CPAS.

Cette semaine sera celle de l'humanisme puisque jeudi sera accueillie une équipe de la Croix-Rouge afin d’installer un point de collecte de sang dans le bâtiment. Le personnel avait déjà pu s’y inscrire en fin d’année dernière, car le don de sang était initialement prévu à la fin du mois d’octobre mais avait dû être reporté à cause de la recrudescence de la Covid-19. Cette initiative devrait être la première d’une longue série, puisque la Zone de Police Mons-Quévy souhaite programmer une collecte de sang chaque année.