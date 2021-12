Les techniques d’apprentissage ont bien évolué ces deux dernières années suite aux cours en distanciel provoqués par la crise sanitaire. Ces années de distanciel ont néanmoins permis de favoriser l'explosion des plateformes vidéo-ludiques, dont le célèbre jeu Minecraft. Microsoft Belux annonçait, fin novembre, un plan de digitalisation national ambitieux avec "Digital AmBEtion". Cette ambition digitale pour la Belgique passe avant tout par l’éducation au numérique et l’innovation digitale dans l’enseignement. La création à Mons de la toute première Minecraft Education Academy en Belgique a été réalisée en ce sens. La nouvelle a été annoncée ce 15 décembre par Microsoft Belgique et le centre de compétences Technocité.

Au démarrage, Technocité et Microsoft proposeront, sur l'implantation montoise, un centre de ressources ouvert pour l’apprentissage de Minecraft Education dédié aux enseignants de Wallonie, du primaire au supérieur. "Un lieu ouvert et dédié à Minecraft Education Edition (MEE) pour apprendre à utiliser et à déployer la solution en classe sera mise à disposition des enseignants", indique Delphine Jenart, manager du projet. "Nous voulons également mettre une librairie d’ouvrages à leur disposition afin de générer une communauté de formateurs et d’enseignants désirant mettre en place ce dispositif innovant au sein de leur environnement pédagogique." Des formations leur seront proposées pour maîtriser l’outil. Un accompagnement à la mise en place de séquences de cours personnalisées sera également mis en place.

La plateforme Minecraft Education étant évolutive, elle pourra se constituer comme support pédagogique pour traiter de divers sujets d’actualité avec les élèves de primaire et de secondaire. Des ateliers de préservation de la biodiversité, de liberté d’expression, de lutte contre les fakes news et plein d’autres thèmes pourront être abordés dans Minecraft. L’organisation de challenges inter-écoles autour de thématiques variées, ainsi que d’un évènement de plus grande ampleur une fois par année scolaire, sera aussi au programme de la Minecraft Education Academy de Technocité.



Grâce à un investissement de 1,4 million d’euros dans le cadre du plan de relance de la Wallonie, la Technocité a pu doubler ses infrastructures dédiées à la formation et à la sensibilisation en son centre montois situé sur le parc Initialis. Un espace de 150 m2 sera intégralement dédié au déploiement de la Minecraft Education Academy. "C’est un projet que nous voulons soutenir eu égard à son potentiel éducatif très fort et à cette approche d’enseignement très orientée STEAM. Ainsi, les enseignants qui seront formés à la Minecraft Education Academy pourront déployer cette solution dans leurs écoles et tirer un avantage éducatif d’un des jeux vidéos les plus populaires au monde auprès des jeunes. Cette expérience ludique et immersive dans un environnement virtuel va favoriser l’acquisition de réflexes numériques et qui sait, susciter des vocations chez les élèves", conclut Willy Borsus, ministre du numérique.