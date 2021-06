Sous des conditions strictes, les visites reprennent au CHU Ambroise-Paré. Signe que la pression covid retombe, comme partout dans le pays. Mais la page est loin d’être tournée.

"Actuellement, nous avons 17 patients covid dont 3 sont en soins intensifs", indique France Brohée, porte-parole du CHU Ambroise-Paré. "Malgré tout, nous restons en phase 2A. Le niveau se décide en effet à l’échelle provinciale. Or, le Hainaut ne souhaite pas redescendre le niveau d’alerte tant que l’occupation des lits en soins intensifs par des patients covid ne passe pas en dessous des 50 % dans l’ensemble des hôpitaux. De notre côté, nous sommes en dessous de ce niveau, mais dans la province, d’autres ne le sont pas encore, ce qui explique que nous restons en phase 2A. En termes d’organisation, cela implique de conserver un certain nombre de lits disponibles, tant en soins intensifs qu’en hospitalisation, pour des patients covid."

Pour l’heure, le dispositif reste en place. Mais on est loin des pics qui ont mis l’hôpital montois et son personnel à rude épreuve à plusieurs reprises depuis le début de la pandémie. De là à dire que le CHU Ambroise-Paré respire… "La pression retombe au niveau du covid, mais il y a toujours toutes les autres activités qui sont là évidemment. Et nous avons de nombreux patients qui se présentent maintenant parce qu’ils n’osaient pas venir avant, avec des situations qui se sont parfois compliquées entre-temps", poursuit France Brohée.

Les héros du personnel soignant ne vont dès lors pas connaître de répit dans l’immédiat. "Il y a une certaine fatigue des équipes et, comme pour tout le monde, une lassitude par rapport au covid qui reste au quotidien en trame de fond. Nous approchons des vacances scolaires et le personnel va pouvoir prendre un peu de repos, même si ça reste compliqué tant les activités sont intenses sur le côté. Vivement que le covid soit fini", conclut la porte-parole de l’hôpital. Une conclusion que partage sans aucun doute beaucoup de monde.