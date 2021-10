Un impressionnant déploiement de forces de police, de pompiers et de services de secours a eu lieu ce matin à l’Athénée Provincial Jean d’Avesnes de Mons. Il ne s’agissait en fait que d’un exercice grandeur nature visant à développer la coordination opérationnelle entre les services de secours de la Province de Hainaut et les forces de police. La journée avait commencé dès 6h du matin par le grimage des victimes. S’en est suivi un briefing général avant le début réel de l’exercice, aux alentours de 9h15. Plus de 110 intervenants et de nombreux véhicules étaient présents sur place pour participer à cet exercice d’envergure.

© F.D.

Au cours de cet exercice, une simulation d’incendie a été réalisée. Les différents services présents sur place devaient se charger d’évacuer les victimes au plus vite tout en collaborant efficacement pour maîtriser la situation au mieux. Plusieurs badges de couleur permettaient aux secours d’identifier la gravité des blessures des victimes et de leur procurer un soin particulier en fonction de leurs besoins. Parallèlement à cela, des policiers se chargeaient de s’assurer que personne ne pénètre dans la zone de sécurité mise en place pendant que les pompiers tentaient d’éteindre le feu et d'évacuer les derniers blessés.

© F.D.

Cet exercice grandeur nature de très grande envergure avait plusieurs objectifs. "Un arrêté royal datant du 22 mai 2019 demande l’organisation d’exercices grandeur nature afin d’améliorer la coordination des différents corps de métier lors de réelles interventions", explique Pascal Lafosse, député provincial en charge de l’enseignement et des formations. "Nous avons répondu à cet arrêté royal en 2020 en créant une école, le Centre Provincial Interdisciplinaire en Gestion de Crise du Hainaut (CPIGECH), dédiée à ce type d’exercice. L’objectif est d’éviter au maximum les pertes humaines, lors des futures interventions, en s’assurant de la bonne coordination des différents services. L’exercice d’aujourd’hui nous permettra également de vérifier le bon fonctionnement du poste de commandement opérationnel (PC Ops) ainsi que celui du comité de coordination communal présidé par le bourgmestre de Mons, Nicolas Martin."

© F.D.



A l’issue de l’exercice, un briefing sera effectué afin d’analyser les éventuelles failles. "Un premier briefing mono-disciplinaire sera effectué juste après l’exercice", confie Nathalie Gaethofs, psychopédagogue et directrice du CPIGECH. "En fin d’après-midi, un briefing multidisciplinaire sera organisé afin de faire le bilan, en toute transparence, avec tous les services concernés par l’exercice. La semaine prochaine, un second briefing multidisciplinaire aura lieu, à froid, afin de lancer le débat sur les actions qui doivent encore être corrigées. Un délai sera par la suite établi pour corriger toutes ces lacunes au plus vite."

Le bilan de l’exercice est globalement positif. "Peu de couacs sont survenus tout au long de l’exercice", indique Nathalie Gaethofs. "Nous œuvrons depuis 18 mois sur ce projet. De nombreux services ont participé à l’exercice d’aujourd’hui. Parmi eux, on retrouve la centrale d’urgence 112, les pompiers de la zone Hainaut-Centre, les services de secours médicaux publics et privés des zones Hainaut Centre et Est ainsi que ceux de Wallonie picarde. La police locale et fédérale ainsi que la Croix Rouge de Belgique étaient également présents sur place. Des enseignants et étudiants de la Haute école Condorcet et de l’IESPP ont également participé à l’exercice."