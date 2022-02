Aux grands maux, les grands remèdes. Contrainte de se serrer la ceinture pour parvenir à assurer sa participation dans le financement des zones de secours, la Province de Hainaut n’a d’autres choix de mettre fin à une série d’activités. L’institution Hainaut Sports n’y échappe pas et cessera l’organisation des activités sportives au bénéfices des communes de la Province. Au détriment des enfants, donc, nombreux à en profiter jusqu’ici.

"À l'occasion d'une réflexion sur ses missions et dans le cadre de la participation au financement des zones de secours, la Province a décidé de mutualiser ses services et de mettre fin à différentes activités", confirme Joël Delhaye, en charge de la communication pour la Province. "L'imprimerie provinciale fermera ainsi progressivement ses portes et les politiques touristiques et sportives sont considérablement revues."

Pour ce dernier volet, ce sont les stages sportifs organisés dans les communes lors des congés scolaires qui sont concernés. "En moyenne, 45 stages d'une semaine étaient organisés dans 18 communes. Des plaines de jeux et les CEMIS – les cycles d'éducation motrice et d’initiation sportive – étaient également proposés. Au total, ces programmes touchaient quelque 4000 enfants chaque année."

Un coup dur bien sûr pour les premiers bénéficiaires mais également pour la Province, qui prend cette décision à contre-cœur. "Les coûts du recours à des animateurs sportifs vacataires et la nécessité de maîtriser la masse salariale n'ont pas laissé d'autre choix que de cesser cette offre et de diminuer considérablement la politique de subventions." À l’approche des congés de carnaval, des courriers ont été envoyés aux parents afin de préciser qu’il s’agissait des derniers stages et CEMIS.

"La sensibilisation au sport n'en reste pas moins une préoccupation de la Province de Hainaut", précise cependant Joël Delhaye. "Hainaut-Sports sera rattaché, d'une part, à l’Observatoire de la Santé pour participer au volet "bouger" qui vise à lutter contre la sédentarité et, d'autre part, à la Direction générale de l’Action sociale pour ce qui concerne le sport « inclusif », au profit des personnes porteuses de handicap."

Deux missions que la Province n’entend pas délaisser malgré la situation budgétaire compliquée. Dans le cadre de cette réorganisation, les sites sportifs provinciaux de Mons, et plus précisément Ghlin et Havré, de Marcinelle, de Leuze ou Ath poursuivront donc l'accueil d'activités ciblées, menées par les deux institutions.