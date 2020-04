L'objectif est notamment d'augmenter les capacités de dépistage.

La Province de Hainaut mobilise son matériel et ses installations dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Plusieurs initiatives ont déjà été lancées, ont indiqué les instances provinciales. Du matériel de dépistage de haute qualité provenant des installations de la régie Hainaut Analyses (laboratoire du CARAH) et de la Haute École Hainaut Condorcet, à Ath, a ainsi été mis à la disposition de l'Agence fédérale des médicaments et produits de santé (AFPMS) jeudi matin. L'objectif est notamment d'augmenter les capacités de dépistage. Ce matériel a été acheminé par la Défense vers les laboratoires de Janssen Pharmaceutica à Beerse, en province d'Anvers.

Le Collège provincial a également autorisé la mise à disposition de quatre agents et deux camionnettes de l'Institut provincial de formation du Hainaut pour participer à la distribution de matériel médical vers les hôpitaux du Hainaut. Le Hainaut est, par ailleurs, jumelé avec la province chinoise du Hunan, avec laquelle il développe une dynamique économique et de recherche. Les autorités du Hunan ont annoncé leur souhait d'offrir 10.000 masques aux hôpitaux du Hainaut. Ces masques arriveront en Belgique dans les prochaines semaines.