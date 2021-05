Dire que la situation financière de TéléMB n’est pas rose serait un euphémisme. Et l’avenir pourrait encore s’assombrir, puisque la question du loyer réclamé pour l’occupation des locaux du Carré des Arts doit à nouveau être abordée lors de réunions de travail, prévues prochainement entre les ministres Frédéric Daerden (PS), en charge des bâtiments scolaires, et Bénédicte Linard (Ecolo), en charge des médias.

"À ce stade, il n’y a pas eu d’envoi de factures à TéléMB mais bien une estimation locative, sur base des prix pratiqués ailleurs, dans le but de rédiger une nouvelle convention et régulariser la situation qui repose sur une circulation… Circulaire qui oblige les chefs d’établissements à conventionner les occupants-tiers", a précisé le ministre Daerden. Jusqu’ici, la télévision locale occupait les lieux à titre gracieux. Mais un coût locatif de quatre euros par mètre carré et par mois, soit un loyer annuel de 57 000 euros a été évoqué.