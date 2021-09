Le problème est récurent. Une enquête est en cours.

Prendre un bon bol d'air frais, ce n'est pas toujours possible dans certains quartiers de Ghlin, régulièrement bercés par des odeurs nauséabondes. Le problème étant récurent, le conseiller Guillaume Soupart a relayé les plaintes de riverains auprès de l'échevine de l'Environnement, Catherine Marneffe, qui a confirmé que le problème était pris au sérieux.

"Ce sont principalement les Ghlinois qui habitent du côté de la rue de Tournai qui s'en plaignent", indique Guillaume Soupart. "Le phénomène était important ces dernières semaines. Ça peut être dû à des épandages et si c'est le cas, on ne va pas jeter la pierre sur les agriculteurs qui font un métier essentiel et difficile. On pourrait toutefois améliorer la communication vers les riverains. Une autre piste est celle du zoning. Ceux qui se plaignent le plus des odeurs sont situés à proximité."

L'échevine de l'Environnement est bien consciente du problème. Des plaintes ont été transmises au Département de la Police et des Contrôles (DPC) du SPW qui suit le dossier afin de déterminer la ou les origines de ces nuisances olfactives. L'exercice n'est toutefois pas évident, tant de nombreux facteurs peuvent influencer le ressenti, comme le vent, la température ou encore le taux d'humidité.