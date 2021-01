La visite était programmée ce jeudi sur le coup de 10 heures. Mais peu après 8 heures, l'annonce de son annulation a été faite. En dernière minute, la Reine Mathilde a été contrainte de renoncer à sa venue à Mons pour découvrir le Centre d’Accueil Spécialisé Le Toboggan, une institution qui accueille des jeunes filles en difficulté placées par les services d’aide à la jeunesse, ainsi que des jeunes adolescentes mères et en difficultés.

La Reine aurait dû s'y entretenir avec les éducateurs spécialisés et avec les responsables du centre, ainsi qu’avec des adolescentes qui y résident. D'autant que la crise sanitaire et le confinement ont eu un impact important sur la vie de ces jeunes et sur le fonctionnement des structures d’accueil. Malheureusement, cette visite royale est finalement reportée à une date ultérieure.

Non pas à cause des précipitations hivernales prévues ce jeudi ni à cause de l'incident de ce mercredi soir avec le convoi royal. La raison invoquée par les responsables de la communication du Palais Royal est "un cas potentiel de Covid d’un collaborateur de la Reine", explique le Palais Royal. "Par précaution, il a été jugé préférable de la reporter à une date ultérieure encore à définir."