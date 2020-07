Particulièrement complexe, le chantier a révélé quelques surprises en cours de route.

Après moult tractations, c’est finalement en novembre 2018 que les travaux de rénovation du cinéma Plaza Art ont été lancés à Mons. La durée annoncée pour le chantier était alors de deux ans. Depuis on le sait, les travaux ont pris du retard.

Le confinement n’a pas aidé. Mais des découvertes inattendues ont également perturbé le bon déroulement des travaux gérés par IDEA. "C’était un dossier déjà très complexe à la base, notamment à cause de l’imbrication du bâtiment dans la rue", explique Stéphane Bernard, échevin des Travaux. "Durant le chantier, on a par exemple trouvé des caves. Il a fallu intervenir pour mettre des pieux et des micropieux, remblayer les caves et mener des travaux supplémentaires pour la stabilité du bâtiment."