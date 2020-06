Voilà un peu moins d'un mois que les musées ont pu rouvrir leurs portes. À Mons, capitale culturelle du Hainaut, le déconfinement s'est fait en plusieurs étapes. Conformément aux dispositions du Conseil national de Sécurité, le musée du Beffroi, le BAM, le Mons Memorial Museum, le Musée du Doudou et l'Artothèque ont levé le rideau le 19 mai. Le Silex et la Maison Van Gogh ont suivi début juin. Pour le Musée Duesberg et le Trésor de la collégiale Sainte-Waudru, il faudra encore patienter.