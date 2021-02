Cela va faire pratiquement un an qu'ils sont fermés et ils ne peuvent toujours pas voir le bout du tunnel. Les restaurateurs attendent toujours de pied ferme une perspective de réouverture. Vendredi dernier d'ailleurs, certains ont manifesté leur désarroi dans plusieurs villes du pays, dont Mons. Et mercredi, des représentants du secteur étaient entendus en commission parlementaire pour défendre un protocole qui permettrait de rouvrir en avril. Mais de là à dégager une fumée blanche…

"Il n'y a encore rien qui filtre et qui nous permettrait d'entrevoir une date approximative. Les autorités attendent de pouvoir évaluer l'impact du déconfinement de certains secteurs avant de l'envisager pour d'autres. Malheureusement, nous faisons partie des secteurs au bout de la chaîne avec l'événementiel", commente Nicolas Campus du restaurant Les Gribaumonts.

Cependant, rares sont les restaurateurs qui se tournent les pouces depuis des mois. La plupart ont mis en place des services traiteur et la Saint-Valentin leur apporte bien souvent une bouffée d'oxygène. "Nous avons mis ce service en place rapidement. Mais traiteur, c'est vraiment un autre métier. Il faut par exemple calculer la cuisson de chaque plat en tenant compte du fait que nos clients vont les réchauffer à la maison. Ce n'est pas la même chose que de servir les assiettes en salle", explique Christophe de La Bergerie.