2500 plants sur les 16 000 doivent encore êtres mis en terre.

Dimanche dernier, c’était jour de fête sur les coteaux de Saint-Symphorien, sur les terres de Frank Van Den Bulke. Cet agriculteur en reconversion remerciait autour d’un barbecue les dizaines de bénévoles qui sont venus lui prêter main forte pour franchir une étape importante de son vignoble, La Voix des Mêlés, à savoir la plantation de 16 000 vignes.

Les volontaires ont été nombreux à répondre à l’appel : "nous étions environ 80 personnes en tout, et en moyenne une vingtaine par jour. C’était vraiment génial", se félicite Frank. Certains ont tellement apprécié qu’ils ont passé plus de temps que prévu sur les coteaux du vignoble. "Une personne notamment ne devait venir qu’un seul jour parce qu’elle travaillait les autres jours. Mais le lendemain, je la revois et elle me dit qu’elle a finalement pris congé pour pouvoir venir", sourit Frank.