La sécurisation de la route d'Ath ne se fera probablement pas dans l'immédiat à Jurbise. Le projet n'a pas été repris dans le plan infrastructures 2020-2026, récemment approuvé par le Gouvernement wallon. Pourtant repris dans la première mouture du plan infrastructure, il prévoyait la sécurisation du carrefour du Dragon jusqu’au carrefour de Masnuy, soit un tronçon de 3 kilomètres, pour un montant de deux millions d'euros.

Mais dans le plan définitif, seul le carrefour du Dragon sera réhabilité, pour un montant de 850 000 euros. "Pas moins de 6 000 projets ont été recensés et analysés par l'administration", explique le ministre Philippe Henry (Ecolo), interpellé en séance plénière par Jacqueline Galant (MR). "Finalement, il en reste 540. Il y a donc évidemment des demandes et des besoins qui étaient bien plus nombreux que ce qui a pu être retenu."

Plusieurs problèmes ont empêché de répondre favorablement à ce projet, selon le ministre de la mobilité. Notamment le budget où il a fallu faire des choix. "Nous avons un réseau très étendu qui appelle donc des coûts très importants d'entretien et, à force d'augmenter le réseau, à force d'augmenter le nombre d'ouvrages d'art, le nombre de kilomètres de routes, on a des coûts d'entretien de plus en plus importants", explique-t-il notamment.

"La N56 répondait à tous les critères"

Les réponses apportées n'ont évidemment pas satisfait la députée-bourgmestre de Jurbise. "La N56 répondait à tous les critères", assure Jacqueline Galant. "Ce n’est pas une extension. C’est l’intermodalité, le cyclisme, la voiture, les bus, des accès vers des gares et la sécurité, c’est la route la plus accidentogène de la zone de police Sylle et Dendre."

Cette route qui relie l'E19 à Pairia Daiza voit près de 30 000 véhicules passer chaque jour. "Les cyclistes ne savent pas emprunter la voirie parce qu'il n'y a pas de piste cyclable et, s'il y en a, qui sont dans un mauvais état, il y a des ornières qui sont vraiment très dangereuses. J’ai rencontré beaucoup d’ingénieurs et tous étaient unanimes pour dire que cette voirie nécessitait des travaux importants de rénovation et de sécurisation. Aujourd’hui, on leur dit que tous les plans sont mis dans un tiroir et que l'on ne sait pas quand ils ressortiront."

Et de conclure en invitant officiellement Philippe Henry ainsi que le ministre-président Elio Di Rupo (PS) à venir à Jurbise. "Vous allez recevoir un courrier d’invitation où je vous invite, avec le ministre-président, nous ferons le parcours avec un vélo électrique pour que vous puissiez vous rendre compte de l’état de cette voirie."