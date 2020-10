"Tout le monde est sauveteur", c'est le message que passe le Lago de Mons à l'occasion de la semaine de la sécurité qui se déroule du 5 au 11 octobre. Le centre aquatique peut évidemment compter sur ses maitres-nageurs qui suivent des formations continues pour gérer les situations d'urgence. Il dispose en outre de la technologie "Angel Eye" qui alerte les maitres-nageurs lorsqu’une personne reste trop longtemps inerte dans la piscine sportive. Mais le Lago rappelle aussi que les parents sont les premiers garants de la sécurité de leurs enfants.

"Maman et papa sont les premiers "surveillants" de leurs propres enfants lorsque ceux-ci s’amusent dans les différents bassins. Le port de brassards, qui plus est aux couleurs vives, est ainsi fortement conseillé, quelle que soit la profondeur de l’eau. À défaut de brassards, les sauveteurs Lago en ont en prêt à leur disposition", soulignent les équipes du centre aquatique.

Durant cette semaine, des ateliers sécurité seront proposés aux petits élèves de l’académie de natation, afin de les sensibiliser à leur propre sécurité en milieu aquatique. Des séances "sécurité" seront aussi proposées aux parents comme aux enfants durant le week-end du 10 et 11 octobre, avec en cadeau pour chaque enfant un bracelet "Safe Swim Lago".

"Même chez les enfants plus âgés qui savent déjà nager seuls, la vigilance d’un adulte reste très importante. En bassin sportif, les enfants apprennent les bonnes techniques des différentes nages, mais ils peuvent en revanche être désorientés lorsqu’ils se baignent dans des environnements aquatiques plus "agités", notamment dans les piscines ludiques. Dans ce cas, certains de leurs repères disparaissent, ils sont alors confrontés à des situations plus stressantes, comme nager à contre-courant ou braver la force des vagues", rappelle le Lago.