Du Disney, des bandes originales de films et des tubes incontournables seront au programme.

Jamais deux sans trois ! Après les concerts offerts par Patrice Poliart et Charles Dairay, c’est Audrey Dye qui s’apprête à faire retentir les cloches du carillon du beffroi de Mons. Ce vendredi 1er mai à 20 heures, cette dernière prendra les commandes afin de rendre hommage à ceux qui sont en première ligne face à l’épidémie de Covid-19 et qui prennent chaque jour des risques pour sauver la vie des autres : le personnel médical dans son ensemble, les agents de police et les pompiers, le personnel des magasins, les pharmaciens, les techniciens de surface,...

Comme lors du dernier concert, la setlist de la carillonneuse aura été sélectionnée grâce aux Montois. La ville de Mons a en effet mis en ligne un formulaire permettant de choisir les morceaux qui seront joués. Difficile de ne pas trouver son bonheur parmi les titres proposés tant la liste se veut hétéroclite.

Des classiques du registre Disney (Sous l’océan, Il en faut peu pour être heureux, Ce rêve bleu, Gammes et Arpèges,…) aux bandes originales de films cultes (Summer nights de Grease, City of stars de Lalaland, L’après-midi d’Amélie Poulain, Le parrain, Schindlers’List,) en passant par les titres incontournables (Nothing Else Matters, Hallelujah, Imagine, Let it be, Hymne à l’amour…) et les musiques contemporaines (Happy, Hello, Viva la Vida,…), il y aura pour tous les goûts.

Les internautes sont invités à sélectionner leurs trois musiques préférées parmi la liste proposée. Les 20 chansons qui auront obtenu le plus de votes seront jouées ce vendredi. Les votes seront clôturés ce 30 avril à 10 heures. Restera ensuite à profiter du concert depuis son balcon si l'on réside en centre-ville ou, à défaut, depuis la page Facebook officiel de la ville de Mons qui retransmettra la prestation en live. Rappelons que se déplacer pour profiter du concert reste interdit et que le parc du beffroi est toujours fermé au public.