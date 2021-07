Ce dimanche, l’hippodrome de Ghlin a rendez-vous avec la 22e édition du Grand Prix de Wallonie. Parfois méconnu sur ses propres terres, l’événement est devenu un incontournable dans le monde hippique.

Pour preuve, les pistes montoises accueilleront à nouveau ce dimanche Face Time Bourbon. C’est un peu comme si Lionel Messi ou Lewis Hamilton venait chez nous ce week-end. Ayant déjà amassé quelque 2,9 millions d’euros du haut de ses six ans à peine, Face Time Bourbon est en effet l’un des trotteurs les plus riches de la planète. Entraîné par Sébastien Guarato, il a disputé 38 courses et compte 32 victoires.

L’an dernier, Face Time Bourbon remportait le Grand Prix de Wallonie en succédant à Bold Eagle, véritable légende des courses hippiques ayant remporté de nombreux titres à travers le monde et à Ghlin. Dimanche, Face Time Bourbon va donc tenter de décrocher le doublé montois, une prouesse qui n’a jusqu’ici été réalisée que par un certain… Bold Eagle.

On l’aura compris, l’enjeu sportif est grand pour cette 22e édition. Mais le Grand Prix de Wallonie est aussi un événement familial. Au-delà du spectacle sur les pistes, des animations sont prévues pour les enfants. Tout comme un défilé de voitures ancêtre organisé en partenariat avec le Royal Mons Auto Moto Club. La brasserie de l’hippodrome sera en outre accessible évidemment, mais des food-trucks seront également présents pour les amateurs de cuisine grecque et de crêpes salées. Le tout se déroulera dans le respect de mesures covid. Le nombre maximum de participants est ainsi fixé à 2.500.

On peut dire qu’en un peu plus de deux décennies, l’hippodrome de Ghlin et son événement phare ont accompli un sacré bout de chemin. Pour sa première édition, le Grand Prix de Wallonie s’adressait exclusivement aux meilleurs trotteurs entraînés en Belgique et l’allocation de la course s’élevait alors à 8.625 euros. Aujourd’hui, avec 144.000 euros d’allocation, c’est la course la plus dotée de Belgique, mais aussi un événement international incontournable.

Pour mesurer l’importance de l’infrastructure montoise, il suffit de jeter un coup d’œil chez nos voisins d’outre-Quiévrain où nos courses sont régulièrement diffusées. L’hippodrome de Ghlin représente ainsi 1,4 % du chiffre d’affaires total du PMU français, lequel s’élève à 7,4 milliards d’euros. L’hippodrome de Ghlin est le principal partenaire du PMU français à l’extérieur et pèse davantage que de nombreux hippodromes de l’Hexagone.

Ce qui n’a pas empêché le gouvernement wallon d’annoncer qu’il comptait revendre ses parts à un partenaire privé dans le cadre d’un vaste chantier visant à céder des biens publics pour renflouer les caisses. Pour l’heure, du côté des administrateurs privés qui gèrent déjà l’hippodrome, on attend les conclusions de l’étude commandée par le gouvernement wallon et on ne s’inquiète pas pour l’avenir. On se dit au contraire toujours ouvert aux opportunités de se développer. Une chose est sûre, les plus grandes stars de la planète hippique n’ont pas fini de fouler les pistes montoises.