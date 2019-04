Dès ce lundi 29 avril, une nouvelle ligne de bus verra le jour entre la gare de Mons et Athis (Honnelles), au carrefour de la Garde. Trois bus démarreront d'Athis en début de journée (5h, 6h10 et 6h40), direction Mons en passant par le Carpool de Dour. Ils mettront environ 38 minutes jusqu'à la gare de Mons. Dans le sens inverse, trois bus seront prévus en début de soirée (17h35, 18h et 19h05), avec également 38 minutes de trajet.

Cette nouvelle ligne s'inscrit dans le cadre d'un projet plus global lancé par la TEC et la Wallonie, baptisé WEL (Wallonia Easy Line). Au total, ce sont quarante lignes qui ouvriront à travers la Wallonie. Les six premières ont été annoncées ce mardi matin, avec pour le moment une seule qui touchera la région de Mons-Borinage.

Avec cette nouvelle offre, la TEC entend répondre à un besoin de nombreux travailleurs qui ne possèdent pas d'offre de transport en commun répondant suffisamment à leurs besoins. Ces nouvelles lignes WEL se veulent directes et rapides avec des arrêts très limités, en l'occurrence un seul pour la ligne Athis - Mons. Les navetteurs monteront à bord d'autocars flambant neufs alliant confort et services, dont une connexion Wi-fi.

Le prix d'un trajet est fixé à 5 euros, un système d'abonnements est également prévu. Les navetteurs seront invités à réserver leur place à bord des autocars via une application lancée sur les différentes plateformes dédiées à cet effet (Android et iOS).

© SH