Les automobilistes vont pouvoir souffler. Les travaux menés sur la N50 dans le cadre de la réhabilitation de la traversée de Ghlin sont désormais terminés. Ceux-ci portaient sur le tronçon compris entre l’avenue du Millénaire et la rue du Grand Large, soit sur environ un kilomètre. Depuis ce lundi après-midi, le tronçon a été libéré et la circulation y est à nouveau autorisée.

Une dernière phase restera à réaliser dans le cadre de ce chantier. Elle s’étendra du carrefour du Grand Large (carrefour compris) jusqu’au rond-point des Baudart (compris) et permettra d’y réhabiliter le revêtement. Elle se tiendra au mois d’août prochain, marquant ainsi la fin de ce chantier, qui avait débuté en octobre 2019. Au total, ce sont deux kilomètres de voirie qui ont été totalement réhabilités en différentes phase.

Il a finalement permis de réhabiliter totalement la voirie existante après sa démolition, de créer une piste cyclable dans chaque sens de circulation, d’aménager de nouveaux trottoirs, de réaménager les emplacements de stationnement du côté des habitations, de procéder à la réfection de l’égouttage et des raccordements privatifs (SPGE) et, enfin, d’assurer la réfection des conduites de distribution d’eau et des raccordements privatifs (SWDE).

Ces importants travaux ont représenté un coût de plus de 6 270 000 euros, financés par la Sofico (3 753 000 euros), la ville via la SPGE (1 941 000 euros) et la SWDE (576 000 euros).