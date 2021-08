Les travaux durent souvent plus longtemps que prévu, mais parfois, c'est l'inverse. Le chantier de réhabilitation de la traversée de Ghlin (N50) s’est ainsi achevé ce samedi 21 août, soit une semaine plus tôt que prévu. Le dernier tronçon concerné par les travaux s'étendait du carrefour formé par la N50 et la rue du Grand Large jusqu'au rond-point des Baudarts. Il a pu être ouvert à la circulation samedi dernier en fin d’après-midi.

C'est un vaste chantier qui s'achève. Pour rappel, les travaux ont commencé en octobre 2019. La première phase a permis de réhabiliter le tronçon s'étendant de la rue de Limauge à l'avenue du Millénaire, soit environ un kilomètre. Un second tronçon aussi long a suivi à partir d'août 2020 jusqu'à la rue du Grand Large. Cette deuxième phase s'est clôturée en juin 2021. Restait donc ce troisième tronçon de 300 mètres qui a pu faire peau neuve en quelques jours. Au total, la SOFICO, la Ville via la SPGE et la SWDE ont investi 6,27 millions d'euros pour ces travaux réalisés par l'entreprise Wanty. À présent, la voie est libre.