Le pouvoir communal travaille en étroite collaboration avec les autres niveaux.

À moins de sortir d'un long séjour dans les grottes de Spiennes, difficile de passer à côté du coronavirus. Thème d'actualité s'il en est, le sujet sera abordé lors du prochain conseil communal à Mons. Élu de la majorité et président de Toit & Moi, John Joos va en effet interpeller le collège pour s'inquiéter des dispositions mises en place au niveau communal.

"De nombreuses informations circulent, parfois de manière contradictoire. Tout ceci alimente une psychose au sein de la population et en conséquence engendre des comportements. À titre d’exemple, j’ai moi-même croisé des citoyens faire des réserves importantes de vivres et d’eau dans les grands magasins", relève John Joos. " Des rumeurs, plus que probablement fausses, courent également sur le nombre de cas infectés. Dans de telles circonstances, je comprends que les citoyens se posent légitiment des questions et puissent être désorientés."

Et de poursuivre: "Je ne doute évidemment pas que dans l'ordre des priorités, le collège a déjà pris certaines mesures en la matière, mais je me permets, en tant que conseiller communal et président d’une institution publique gérant une centaine de travailleurs et 5300 habitations dont des logements collectifs, d'interpeller le collège. Ne serait-il pas utile de communiquer sur un inventaire réel de la situation sur notre territoire en conviant les Montoises et les Montois ainsi que les travailleurs à adopter l’attitude la plus convenante en matière de précautions et d’hygiène ? Il ne s’agit évidemment pas de céder ou d’amplifier la psychose, mais de permettre une information de proximité et à la juste mesure des risques."

En tant que maillon de la chaîne des pouvoirs publics, la Ville de Mons est bien évidemment inscrite dans la lutte contre le coronavirus. "Toute l'action est coordonnée, avec en première ligne le SPF Santé, suivi de l'Aviq. La Ville reçoit, par le gouverneur, des recommandations qui sont mises à jour quotidiennement", indique la porte-parole de la Ville de Mons.

Des mesures spécifiques ont été prises au niveau communal. "En interne, les services qui accueillent des personnes de l'extérieur ont reçu une note de la médecine du travail avec les recommandations du SPF Santé. Pour les visiteurs qui se rendent dans des services comme celui de l'urbanisme ou de la population, mais aussi dans des bâtiments communaux comme les musées, les règles élémentaires de précaution ont été affichées. Il y a donc une communication très large, tant pour nos agents communaux que pour le public. Enfin, rappelons que nos planificateurs d'urgence sont en contact permanent avec le gouverneur pour voir comment la situation évolue", conclut la porte-parole de la Ville de Mons.

De son côté, Toit & Moi a commandé 360 fiches d'information au SPF Santé qui seront affichées dans les logements de la société.