L'opérateur teste une 5G light dans 30 communes wallonnes sans grande concertation.

La nouvelle avait fait grand bruit fin mars. Proximus annonçait le déploiement d'une 5G light dans 30 communes wallonnes. Un choc pour une grande partie de l'opinion publique qui estimait que l'opérateur essayait de passer en douce un dossier polémique en pleine période de confinement. Une surprise aussi pour bon nombre de communes concernées qui dénonçaient un manque de concertation.

Certaines ont d'ailleurs obtenu de Proximus l'arrêt de ce déploiement. Parmi elles, on retrouve Ottignies-Louvain-la-Neuve, Châtelet, Namur, Tournai ou Arlon. Mons semble décidée à venir grossir les rangs. Dans un communiqué, la Ville indique en effet que le collège communal a demandé à Proximus de suspendre "à ce stade, et jusqu’à ce qu’une information claire et transparente lui soit donnée ainsi qu’à la population, le développement de la 5G sur le territoire de la Ville".

Les membres du collège se sont penchés sur le dossier ce jeudi. Dans son communiqué, la Ville rappelle que ce déploiement fait suite à une initiative de l’IBPT (Institut belge des services postaux et des télécommunications) mais regrette que l'enquête publique, lancée en plein confinement, n'a pas bénéficié de la publicité nécessaire et semblait en outre adressée à un public d'initiés.

Les interrogations étaient donc nombreuses, tant dans le chef des riverains que des autorités communales. "De fait, si la 5G présente des opportunités qu’il convient d’examiner, son développement fait débat quant aux incidences possibles en termes environnementaux et de santé publique", explique encore la Ville.