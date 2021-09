Le folklore, le patrimoine, la modernité, voilà ce que reprend le nouveau logo de la ville de Mons, dévoilé ce jeudi matin. La ville a en effet souhaité se doter "d’une nouvelle identité graphique qui se veut plus claire, plus représentative, plus forte et plus en adéquation avec les différentes dimensions de la vie montoise."

Ce nouveau logo est le fruit de discussions menées en interne avec les services communaux et des acteurs du secteur privé montois, avec pour objectif de répondre à une question "simple mais fondamentale : quelle image voulons-nous donner de la ville aujourd’hui et dans les années à venir ? Très tôt et de manière assez évidente, c’est la richesse de notre patrimoine, l’amour de notre folklore et les nombreux projets structurants qui sortent de terre et préparent l’avenir de notre ville qui ont été mis en avant", explique la ville.

"La volonté de mettre en avant une ville fière de son passé mais résolument tournée vers l’avenir. La mise en commun de ces éléments donne un logo épuré, à la lecture sans équivoque et donc extrêmement efficace, qui nous permettra de renforcer le positionnement de la ville et de parfaire sa communication." Le travail a été réalisé avec une agence wallonne qui a aidé le service communication de la Ville dans son travail.

© D.R.

Au total, ce sont quelque 10 000 euros TVAC qui ont été investis dans cette conception graphique, un montant jugé « très modeste » par la ville en regard de ce qui se fait dans d’autres villes ou institutions. "Munie de cette nouvelle identité graphique, la Ville de Mons pourra désormais s’adresser avec une plus grande efficience aux Montois mais aussi aux visiteurs, aux investisseurs, aux artistes, aux étudiants, aux commerçants et à tous ceux qui contribuent, de près ou de loin, à instaurer une dynamique positive pour notre belle Cité."

Concrètement, la partie gauche du logo représente la queue du dragon pour le folklore. "Elle incarne notre Doudou bien entendu mais aussi la chaleur humaine, l’hospitalité, la convivialité et le sens de la fête, si caractéristiques des Montois." La partie centrale illustre le beffroi pour le patrimoine. La partie droite représente le centre de congrès pour la modernité. "L’ensemble adopte une forme qui fait référence à celle de notre blason, un clin d’œil supplémentaire à notre histoire, vieille de quatorze siècles."

Enfin, la skyline (ligne d'horizon) réalisée en complément du logo nous rappelle que "Mons est une ville aux multiples facettes, tantôt urbaines, tantôt rurales, composée de 19 communes qui font sa richesse. Une quinzaine d'éléments emblématiques de notre territoire forment ainsi la silhouette de notre ville dans son ensemble. Il est d’ailleurs évident que le logo sera amené à exister dans toutes les communes fusionnées qui ont été pleinement intégrées à chaque étape de la réflexion ayant permis d’arriver à ce résultat."

Pour Nicolas Martin (PS), bourgmestre, ce logo était une nécessité. "Cette nouvelle identité était en quelque sorte une étape logique qui s’inscrit plus globalement dans la phase actuelle de dynamisation de notre ville. Le logo précédent capitalisait tout sur la seule dimension culturelle de la Ville. Or, si la culture est et reste essentielle à nos yeux, elle ne peut masquer les fondamentaux de notre ville. L’ancien logo ne correspondait tout simplement plus à ce qu’est la ville aujourd’hui et à l’avenir qu’elle est en train de se dessiner."

Progressivement, le nouveau logo va investir les différents canaux et supports de communication de la Ville ainsi que l’espace public à travers les panneaux situés aux entrées de ville, les bâtiments publics, le mobilier urbain, l’affichage…